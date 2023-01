Il 21 gennaio la commemorazione alla Comerio Ercole di Busto Arsizio

La rappresentanza sindacale unitaria e l’associazione “Noi della Comerio Ercole 1885” organizzano alla Comerio Ercole spa di Busto Arsizio, la commemorazione in ricordo del 79° anniversario della deportazione della Commissione interna alla fabbrica, nel campo di concentramento di Mauthausen.

Sabato 21 gennaio a Busto Arsizio alle ore 16.15 al parco comunale “Comerio” dove sorge la lapide a ricordo del tragico avvenimento tra via Magenta e via Espinasse si terrà un momento di raccoglimento con posa delle corone. Alle ore 17 presso la sala conferenze del museo del tessile in via volta ci sarà la commemorazione civile con gli interventi di: un rappresentante sindacale ditta Comerio Ercole spa e del sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli.

Il professor Giovanni De Luna, ordinario di storia contemporanea all’università di Torino, interverrà sul tema “la scelta e la moralità della resistenza”.

I ragazzi di 3ª, 4ª e 5ª del liceo musicale Bausch di Busto Arsizio coordinati dai professori Stefania Vietri, Florian Del Core e Mauro Quattrociocchi eseguiranno canti e musiche con arrangiamenti di Luca Difato. Alle 18 e 30 santa messa solenne, presso la chiesa prepositurale di San Michele Arcangelo. Presenzierà il coro: voci del “Rosa” e verrà esposto il dipinto realizzato da Carlo Farioli, che ritrae la ricordanza del tragico avvenimento accaduto il 10 gennaio del ’44 la commemorazione viene realizzata ogni anno, grazie anche alle locali sedi dell’Anpi, del raggruppamento patriottico divisione “Alfredo di dio”, dell’ Aned e della Camera del lavoro.

La commemorazione a cui presenziano numerose autorità politiche, civili e militari, rappresenta uno dei più significativi appuntamenti per l’intera cittadinanza. la vostra partecipazione, risulterà molto gradita, aiutandoci a ricordare con maggior dignità il sacrificio compiuto dai nostri martiri.