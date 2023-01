Al Camelot di Gallarate si festeggiano i 102 anni di Onorina Coronetti

Una grande festa di compleanno è quella che ha animato la RSA Camelot di Gallarate nel pomeriggio di lunedì 9 gennaio, ha spento infatti 102 candeline la sig.ra Onorina Coronetti, residente a Gallarate e Ospite della Casa di Riposo dei Ronchi da aprile 2015.

Una festa che è partita domenica 8 gennaio, giorno effettivo del compleanno, celebrato dapprima in forma più ristretta con gli ospiti del nucleo che accoglie la signora e poi con tutti gli onori nella sala multimediale della Residenza, dove a festeggiarla insieme ai familiari più cari, (la sig.ra Jole, nipote acquisita e la sig.ra Bertilla, con i figli Fabrizio e Danilo, nipoti e pronipoti) è intervenuta anche la Presidente di 3SG dott.ssa Roberta Fusta Maria Maurino, il consigliere Carlo Bonicalzi e tutto gli operatori del Camelot, stretti intorno a lei in un simbolico abbraccio.

La signora Onorina Coronetti nasce nel lontano 1921 a Quinzano S. Pietro, frazione del comune di Sumirago, poi, da sposata, si trasferirà a Gallarate.

Si ricorda che da piccola (10 anni) andava a piedi da Quinzano a Besnate a portare il pranzo alla mamma che lavorava in tessitura, alle zie ed alle cugine, usando le calderine smaltate.

Ha frequentato la scuola fino alla quarta elementare, per poi iniziare a lavorare giovanissima in tessitura e in confezione. Dopo essersi sposata si è dedicata alla famiglia, lavorando come casalinga. Ricorda che da bambina le piaceva molto giocare a corda, a “mondo”, a tombola e a carte. Da adulta andava con la famiglia a Chiavari al mare, ma le piaceva anche andare al Sacro Monte, ad Oropa e ai laghi.

La sig.ra Onorina, conserva grande lucidità e memoria e non dimostra per niente la sua età, se le chiediamo il segreto per invecchiare così bene ci dice che è importante condurre una vita regolata e appassionarsi a tutto quello che si fa.. Tuttora, ci raccontano gli animatori della struttura, gioca a carte, appassionandosi e talvolta scaldandosi parecchio…e legge quotidianamente il Corriere della Sera.

Tanti auguri sig.ra Onorina!