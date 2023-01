Architettura e passione civica: Vincenzo Latina e il memoriale di Lampedusa protagonisti a Visionare

L’appuntamento di gennaio di Visionare 2023, i “dialoghi di architettura” ideati dall’architetto Fulvio Irace, moderatore e curatore della rassegna promossa e organizzata dall’Ordine degli Architetti Varese con la collaborazione di FAI-Fondo Ambiente Italiano, vedrà protagonista l’architetto Vincenzo Latina. L’appuntamento è per mercoledì 18 gennaio alle 19 nel bene fai varesino di Villa Panza, elegante scenario dei dialoghi fin dalla loro costituzione.

Si tratta di un incontro “per non dimenticare” e racconterà innanzitutto del Memorial realizzato a Lampedusa su progetto dell’architetto Latina, a Punta Sottile. Punta sottile è il luogo più a Sud di Italia, un estremo lembo di Lampedusa, dove sono ancora visibili le tracce dell’erosione del grande banco di roccia utilizzato nel tempo come cava per le costruzioni dell’isola. Un paesaggio dal carattere aspro e poetico al tempo, limite tra la terra e lo sprofondo del mare, dove vita e morte si sono intrecciate (e ahimè ancora si intrecciano) nelle ondate continue degli scafi della speranza. E parte proprio da qui il Memoriale che Vincenzo Latina ha perseguito con pazienza ed ostinazione sin dal 2017, come omaggio alla tragedia delle emigrazioni e come monito alla necessità di ricordare.

Vincenzo Latina, laureato in Architettura presso lo IUAV di Venezia, è dal 2015 Professore Associato di Progettazione Architettonica e Urbana presso l’Università degli Studi di Catania ed è stato docente alla Scuola di Architettura di Mendrisio. Ha esposto i suoi lavori in molte pubblicazioni e mostre nazionali e internazionali ed ha ricevuto diversi prestigiosi premi tra cui il “Premio Architetto Italiano 2015, attribuito dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori, la “Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana 2012” della Triennale di Milano; Premio Internazionale alla Committenza di Architettura Dedalo Minosse, under 40 e il Premio Internazionale Architetture di Pietra 2003.

“Per non dimenticare “è il tema della conferenza che l’Architetto siracusano terrà a Villa Panza di Biumo nell’ambito del ciclo Visionare: un viaggio emozionante all’insegna della passione civica e dell’impegno progettuale che sottolinea la funzione dell’architettura come strumento di riparazione e di salvezza dalla deriva del presente.

L’incontro sarà in presenza e in webinar, e fornirà due crediti formativi ai professionisti: info e prenotazioni ad entrambe le modalità a questo link.