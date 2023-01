Barca va a schiantarsi contro le rive del Ceresio a Brusimpiano: due feriti

Il conduttore di un’imbarcazione in moto sulle acque del lago Ceresio ha perso il controllo del suo natante, per cause ancora da accertare, andando ad impattare violentemente contro la riva.

Il fatto è avvenuto all’altezza di Brusimpiano, le due persone a bordo, di nazionalità svizzera come l’imbarcazione, sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese: gli operatori hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i due uomini che sono stati recuperati e trasportati in luogo più agevole.

Entrambi sono stati stabilizzati e imbarellati sul posto, uno dei due è stato poi trasportato in elisoccorso all’ospedale. I due feriti sono giunti in codice giallo: con ferite serie, perciò, ma non in pericolo di vita. Per chiarire le cause dell’incidente, sul posto anche i carabinieri.