“Besozzo scrive” prende il via nel segno delle donne

Prendono il via a gennaio gli appuntamenti nella Biblioteca Comunale a Besozzo, con un calendario che si svilupperà durante l’anno con incontri, laboratori e altre novità. Il primo evento è in programma venerdì 20 gennaio alle 20,45 nella Sala Letture di via Mazzini 10 e sarà la serata inaugurale di “Besozzo scrive”, una iniziativa che intende invitare autrici e autori del territorio a presentare le proprie opere in un clima informale.

La rassegna sarà aperta da tre donne: Simona Livio, Federica Marta Puglisi ed Elisa Pomarico, insieme all’illustratrice Alice Pezzoli, presenteranno i loro libri: Livio è autrice di “Quando il grande spirito parlò”, “Ibisco” invece è firmato da Puglisi mentre Pomarico ha firmato il volume “L’illusione della realtà”. In una chiacchierata a più voci si toccheranno temi condivisi quali il percorso di scrittura e pubblicazione di un libro, la creazione dei personaggi, le figure maschili, i diversi generi trattati, consigli di lettura e uno scambio con il pubblico.

La serata sarà condotta da Silvia Sartorio, assessore alla cultura del Comune di Besozzo: «Letture dal vivo interpretate a più voci da lettrici ed attori e un piccolo quiz finale saranno gli ingredienti per una serata – spiega Sartorio – aperta a lettori, appassionati e per tutti coloro che sono curiosi di conoscere da vicino il mondo della scrittura».

L’ingresso nella Sala Letture è libero e gratuito, ma per ragioni organizzative è consigliata la prenotazione: si può quindi scrivere una e-mail all’indirizzo bibliotecabesozzo@gmail.com oppure telefonare allo 0332/970195 -2 -229 negli orari di apertura della biblioteca.