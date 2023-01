Brianza, Monti ma anche Mazzetti e Zorzo: ecco la lista dei candidati leghisti alle elezioni regionali

Ecco la lista dei candidati della Lega alle prossime elezioni regionali. Non c’è ancora stata la presentazione ufficiale ma raccolte le indicazioni dalle sezioni locali e mandate dal segretario Andrea Cassani al vaglio degli organi superiori del partito, il Carroccio ha confermato i nomi degli otto candidati in corsa per il Pirellone.

In rigoroso ordine alfabetico ci sono Francesca Brianza, già consigliera uscente e vicepresidente del consiglio regionale; Alessandro Casali, volto della Lega nel Luinese ed ex candidato sindaco a Luino; Cristina Galimberti, ex sindaco di Buguggiate; Debora Lonardi, consigliere a Clivio e vicepresidente comunità montana del Piambello; Giorgio Mariani, Architetto di Vizzola Ticino e leghista della prima ora ora assessore all’urbanistica a Busto Arsizio; l’assessore di Gallarate Claudia Mazzetti; il consigliere uscente e presidente della commissione Sanità Emanuele Monti e il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo.

Saranno loro a cercare il voto degli elettori leghisti il prossimo 12 e 13 febbraio a sostegno della candidatura a presidente di Attilio Fontana.