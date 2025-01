Incidente a Vicolungo sulla A26: due morti

È di due morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto giovedì mattina lungo la A26. Dalle prime informazioni apprese da fonti sanitarie, alle due vittime si sommano due persone ferite in codice giallo. Lo schianto è avvenuto intorno alle 8 lungo l’autostrada dei Trafori direzione Gravellona Toce, nel comune di Vicolungo.

INFO VIABILITA’

Autostrade per l’Italia fa sapere che Sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce tra il bivio per la A4 Torino-Trieste e Ghemme verso Gravellona Toce, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito del tamponamento tra due vetture al km 130 e 400. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda. Chi è diretto verso Gravellona Toce, si deve immettere sulla A4 Torino-Trieste verso Milano dove può uscire a Biandrate e rientrare a Ghemme sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce dopo avere percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

(immagine d’archivio)