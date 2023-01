“Buonanotte”, il nuovo corto girato a Varese

Il regista Alessandro Piga è al lavoro su un nuovo cortometraggio girato a Varese e in provincia. Intitolato Buonanotte, il corto racconta la storia di una giovane coppia che deve prendere la decisione più difficile delle loro vite: tenere il bambino nonostante la difficile situazione economica in cui si ritrovano oppure abortire.

Le scene del cortometraggio sono state girate al Campo dei Fiori, in centro a Varese, per le vie di Casciago e in alcune zone di Sumirago.

«L’idea – spiega Alessandro Piga – è nata da una canzone di Ernia intitolata proprio “Buonanotte“, ma anche da uno scambio di opinioni con una persona avvenuto poco prima che mi aveva fatto riflettere molto su questa tematica. Quando ho ascoltato la canzone è sembrato destino e la decisione di realizzarci un cortometraggio è stata immediata».