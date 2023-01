Busto Arsizio e Gallarate piangono la professoressa Nerina Porta

Cordoglio a Gallarate e a Busto Arsizio per la morte della professoressa Nerina Porta, per molti anni insegnante di dattilografia e calcolo a macchina all’Istituto professionale per il commercio di Gallarate e della sede staccata di Beata Giuliana a Busto Arsizio.

Nerina Porta, che si è spenta ieri, avrebbe compiuto 80 anni tra pochi giorni.

“Quanti ricordi e quanto tempo è passato – dice una sua ex allieva, Flavia Caprioli – Era una professoressa davvero umanamente comprensiva, gentile e in gamba che molti avrebbero voluto avere a scuola! E’ stata non solo una professoressa, ma anche un’amica. Infatti, per diversi anni, terminata la scuola, era presente alla mitica pizzata dei nostri ritrovi serali accompagnata dalla cugina Lidia. Ultimamente i problemi familiari e i suoi problemi di salute non le hanno permesso di essere ai nostri bellissimi ritrovi… Cara prof. Nerina, come ti chiamavamo noi, sei nel nostro cuore, ti ricorderemo sempre con affetto, ci mancherai moltissimo! Grazie per i tuoi insegnamenti!”

I funerali si svolgeranno sabato 7 gennaio alle 15,30 nella Basilica di San Giovanni a Busto Arsizio.