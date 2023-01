Cercasi collaboratore per indagini assicurative

Primaria agenzia investigativa anche in ambito assicurativo, cerca per la Lombardia un collaboratore per indagini assicurative (accertamenti e indagini rami elementari), su incarico di diverse compagnie assicurative.

REQUISITI DEL CANDIDATO

Il candidato ideale ha esperienza nel campo delle indagini assicurative, è automunito ed è dotato di una postazione di smart-working.

La posizione è aperta anche a chi non ha esperienza specifica, ma ha maturato studi in ambito criminologico ed investigativo.

Gli interessati possono inviare il curriculum vitae all’indirizzo mail accertass@gmail.com.