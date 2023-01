Criptovalute: sta partendo la bull run del 2023?

La volatilità del mercato crypto attira da sempre capitali e utenti in cerca di profitti maggiori rispetto ai mercati tradizionali.

Tuttavia, l’attuale grafico prezzo bitcoin oggi sta mostrando come Gennaio sia un mese molto positivo per Bitcoin e le altre cryptovalute come Ethereum, Binance BNB e ATOM. Gli sviluppi positivi del mercato, la stabilità geopolitica e lo stabilizzarsi delle politiche monetarie delle bance centrali sembra stiano dando slancio al mercato delle criptovalute, in primis Bitcoin.

Il 2023 sembra quindi un anno di buone prospettive secondo molti analisti, sebbene le possibilità di violenti scossoni siano sempre presenti. Soprattutto considerando le difficoltà e le problematiche che il mercato crypto si sta lasciando alle spalle.

Sebbene Bitcoin sia ancora ben lontano dallo storico record di $64,000 raggiunto nel novembre 2021, l’asset sta mostrando forza. La conferma arriva delle candele verdi delle ultime settimane con la quale BTC si è portato sopra i $21,000 ed uscendo dal pantano post collasso dell’exchange FTX. Tuttavia è presto per cantare vittoria per i sostenitori delle criptovalute.

Cosa influenza le quotazioni delle criptovalute nel 2023?

Se è vero che Bitcoin trascina il mercato delle criptovalute, è anche vero che la performance straordinaria dell’ultimo mercato rialzista era stato guidato da circostanze uniche. Come i lockdown e le politiche espansionistiche della BCE e della FED per fronteggiare le chiusure dei locali.

Proprio in quei periodi, l’abbondanza di moneta in circolo nei mercati si era andata a riversare su diversi asset come oro e azioni. Non a caso, negli ultimi 3 anni diversi mercati hanno registrato massimi storici.

Anche Bitcoin e le criptovalute hanno goduto di questo surplus di liquidità e dei nuovi utenti entrati nel mercato. Infatti, uno degli effetti indiretti del lockdown globale è stato avvicinare molte più persone al mondo delle criptovalute e degli scambi sugli exchange.

Da quelle circostanze si sono create le condizioni per vedere nuovi massimi sui mercati crypto. Condizioni che oggi sono assenti e quindi devono portare gli investitori a scelte più oculate, considerando i vari fattori che muovono i prezzi delle criptovalute.

Ad oggi, i fattori più importanti che influenzano i prezzi di questi asset sono la percezione del rischio, le politiche governative e le notizie economiche.

Ad esempio, se c’è un aumento dell’incertezza economica o politica, gli investitori potrebbero essere più propensi a investire in attività considerate più sicure – i cosiddetti beni rifugio – come l’oro, i titoli di stato o gli immobii. Ciò potrebbe comprimere la domanda di Bitcoin e quindi far scendere il prezzo.

Anche le politiche governative possono influenzare le quotazioni delle criptovalute. L’incertezza attorno alla regolamentazione dei criptoasset lascia fuori ancora molti investitori. Una stretta attorno a questi asset, soprattutto in questi periodi di preoccupazione per il cambiamento climatico, potrebbe avere ripercussioni molto negative sull’asset.

Infine, bisogna sempre essere consapevoli dell’impatto delle news su questi asset. Come dimostrato dal collasso dell’exchange FTX, basta una cattiva notizia per spingere bitcoin e soci in un baratro dal quale è difficile uscire. Pertanto, bisogna essere cauti e gestire il rischio. Tuttavia, è vero anche il contrario. Ad esempio, se ci sono notizie positive come nuove partnership o adozione da parte di grandi aziende, la domanda può aumentare ed il prezzo salire di conseguenza.

Sebbene le condizioni oggi siano favorevoli e le performance recenti del mercato facciano ben sperare gli investitori, sono ancora pochi i segnali per farsi prendere dall’entusiasmo. Il 2023 potrebbe essere un anno di recupero per il mercato crypto, ma è sempre bene valutare attentamente la propria esposizione agli asset.

