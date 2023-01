Dai libri alle visite guidate, tanti eventi a gennaio a Somma Lombardo

Altro che mese “morto”. Dopo i tanti momenti di dicembre, gennaio a Somma Lombardo offre tanti eventi diversi, per i bambini e per i più grandi: incontri con gli autori, concerti, momenti comunitari, letture per i più piccoli. Ecco qui il programma.

12 GENNAIO ORE 20.30 BIBLIOTECA CIVICA – SALA POLIVALENTE

INCONTRO CON L’AUTORE: LISA NEGRELLI Giovedì Culturali

DAL 13 AL 15 GENNAIO ORE 16.30 -19 SALA FALLACI MOSTRA

“GLI UOMINI NON CAMBIANO” Mostra fotografica di Giuseppe BARTOLACCINI

19 GENNAIO ORE 20.30 BIBLIOTECA CIVICA – SALA POLIVALENTE

INCONTRO CON L’AUTORE: FABIO CASTANO Giovedì Culturali

21 e 22 GENNAIO ORE 9 – 18 SALA FALLACI

MOSTRA “DIARI DELLA PANDEMIA” Mostra fotografica organizzata da PROGETTO 98

21 GENNAIO ORE 15, 15.30 E 16 BASILICA SANT’AGNESE

VISITE GUIDATE PER SANT’AGNESE 2023 Con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci

21 GENNAIO DALLE ORE 17 PIAZZA VITTORIO VENETO

FESTA PATRONALE SANT’AGNESE 2023 Processione, consegna Agnesino d’Argento, accensione cilostar e passera

22 GENNAIO ORE 16 BASILICA SANT’AGNESE

CONCERTO PER FESTA PATRONALE 2023 Coro Divertimento Vocale in concerto, dirige Carlo Morandi

26 GENNAIO DALLE ORE 19 CASA DEL CURATO

BRUCIAMO LA GIOEUBIA Tradizionale rogo organizzato da SCI CLUB 88

26 GENNAIO ORE 20.30 BIBLIOTECA CIVICA – SALA POLIVALENTE

INCONTRO CON L’AUTORE: MARINA CARULLO Giovedì Culturali

28 GENNAIO BIBLIOTECA CIVICA

NATI PER LEGGERE Letture per bambini. Ore 10 bambini 0-3; ore 11 bambini 3-6 anni

