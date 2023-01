Dieci anni di Language Nights a Varese

Gennaio 2013: prende vita il progetto Language Nights, ciclo di incontri di scambio linguistico e culturale per favorire la conoscenza ed il dialogo fra persone di origini diverse in provincia di Varese.

Quello che durante la prima serata è un gruppo di curiosi richiamati dagli articoli pubblicati dalla stampa locale e sui social, si trasforma nel corso di dieci anni in una grande famiglia internazionale, e l’evento del martedì sera nel locale in via De Cristoforis a Varese si afferma come appuntamento fisso per internationals e locals, tanto per chi arriva a Varese da ogni continente quanto per chi è nato e cresciuto in Italia ed è interessato alle culture ed alle lingue del mondo.

Dalla Svezia alla Nigeria, dal Giappone alla Bolivia, quasi tutte le nazioni hanno fatto capolino alle Language Nights, grazie a persone dalle origini ed occupazioni più svariate, dai lavoratori delle aziende internazionali del territorio a studenti Erasmus dell’Università dell’Insubria, da persone in cerca di lavoro a ricercatori del Joint Research Center di Ispra, da giramondo incalliti a ragazzi e ragazze au pair. E sono tante, nel corso degli anni, le associazioni, i gruppi informali e gli artisti locali ed internazionali invitati a presentarsi ai Language Nighters.

Sopravvissute anche alla pandemia grazie ad un’edizione online, alle Language Nights sono nate nuove amicizie, progetti e tante collaborazioni, come quella con IntegraLIS, gruppo per l’integrazione fra sordi ed udenti e per la diffusione della Lingua dei Segni Italiana.

Martedì 24 gennaio, dalle ore 20.30 a Tumiturbi sarà l’occasione per celebrare insieme questo decimo anniversario nel modo preferito dai Language Nighters, con tante chiacchiere ed attività in compagnia, in tutte le lingue del mondo.