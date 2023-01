Un’altra distrazione fatale per il Varese: anche la Virtus passa 1-0 al “Franco Ossola”

Non basta la grinta e una prestazione tutto sommato positiva al Varese, che però non segna, subisce gol su rigore concesso per una disattenzione e alla fine esce ancora una volta sconfitto dal campo. La Virtus CiseranoBergamo vince 1-0 senza fare nulla di straordinario e rifila ai biancorossi la quinta sconfitta di fila tra fine 2022 e inizio 2023, tra campionato e Coppa Italia. La distrazione fatale arriva al 37′ della ripresa, quando la retroguardia biancorossa reagisce in ritardo a un calcio d’angolo dei bergamaschi e Pastore sgambetta Panatti in area. Lo stesso Panatti batte Moleri dagli undici metri firmando il gol partita, che ancora una volta – l’undicesima in 19 gare di campionato – vede i biancorossi uscire sconfitti dal campo.

La classifica continua a essere orribile per il Varese: 16 punti e terzultimo posto, perché il Breno ha battuto la Varesina raggiungendo in graduatoria i biancorossi, distanti ora 8 punti dalla salvezza diretta. Inutile dire, ancora una volta, che a questa squadra serve una svolta, ma ora viene anche difficile pensare come questo cambio di rotta sia ipotizzabile. La delusione è tanta, anche il pubblico del “Franco Ossola” – anche oggi non tantissimo – sembra ormai rassegnato a una stagione di dolori, e settimana prossima a Seregno ci saranno in palio pesantissimi.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo le sconfitte di Milano e Gorgonzola che hanno aperto negativamente il 2023, il Città di Varese fa l’esordio nel nuovo anno al “Franco Ossola” con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. Mister Luciano De Paola, che deve fare a meno di Battistella, Parpinel e Gazo. Piccoli è in panchina, ma nel riscaldamento si ferma bomber Ferrario per un problema al polpaccio. De Paola deve cambiare in corso il suo 3-5-2, inserendo Bigini a centrocampo con Malinverno e Mecca mentre Rossini scala in attacco al fianco di Pastore. In panchina Candido, pronto a giocare i primi minuti in biancorosso. Per i bergamaschi di mister Ivan Del Prato, quarti in classifica con 29 punti, il modulo di partenza è il 4-3-1-2 con Panatti alle spalle di Caraffa e Viscardi.

PRIMO TEMPO

Ritmi frizzanti sin dai primi minuti. La Virtus che si fa vedere con un’azione personale di Panatti al 5′ che scalda i guanti a Moleri con un sinistro dai 20 metri. Il Varese risponde all’8′ con il colpo di testa di Rossi su azione d’angolo che Cavalieri blocca senza problemi, mentre è ben più pericoloso Panatti all’11’ quando si rimette ancora in proprio, vince un paio di rimpalli in area e di punta calcia di un soffio a lato sull’uscita di Moleri. I bergamaschi si fanno preferire sul piano del possesso palla ma la difesa del Varese prende bene le distanze è attenta e non si sottrae al confronto fisico. Davanti invece i biancorossi faticano a costruire e così all’intervallo la gara è ancora sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Riparte bene il Varese, che si vede prima con una bella incursione di Foschiani sulla destra chiusa in angolo dalla difesa ospite, mentre al 9′ Pastore parte con i tempi giusti sul lancio di Mecca ma conclude alto di sinistro da dentro l’area. Il Varese spinge bene e all’11’ costruisce un’altra buona occasione, con Pastore che controlla in area e calcia forte in diagonale di destro, mandando fuori di poco. La gara non si sblocca e così mister De Paola al 30′ lancia in campo Candido e Scarpa per Truosolo e Bigini. Candido è subito protagonista al 34′ con una punizione dalla trequarti che trova bene Rossi, ma il colpo di testa del difensore esce di un soffio. Basta però un momento di distrazione e il Varese la paga caro: la Virtus batte velocemente un corner, la difesa varesina non è reattiva e Panatti porta palla in area subendo lo sgambetto di Pastore. Dal dischetto lo stesso Panatti realizza il gol del vantaggio al 37′. Nel finale i biancorossi non riescono a portarsi in avanti con forza e nei 3′ di recupero – 2′, poi allungati dal finale, comunque pochi per l’andamento del match – non riesce a rendersi pericoloso. Sull’ultima punizione di Candido che Cavalieri blocca nasce una rissa, che vede le espulsioni di Rossi per il Varese e Gritti per i bergamaschi, ma il triplice fischio dell’arbitro condanna il Varese all’undicesima sconfitta stagionale, sempre più in basso.

TABELLINO

VARESE – VIRTUS CBG 0-1 (0-0)

Marcatori: 37′ st rig. Panatti (VC)

VARESE (3-5-2): Moleri; Rossi, Monticone, Boni; Foschiani, Bigini (30′ st Candido), Malinverno, Mecca, Truosolo (30′ st Scarpa); Pastore, Rossini. A disposizione: Priori, Casamassima, Settimo, Berra, Piccoli, Salami. All.: De Paola.

VIRTUS CBG (4-3-1-2): Cavalieri; Moioli, Nessi, Gritti, Monti (24′ st Belloli); Jouhari, Cazzola, Careccia; Panatti (42′ st Tarasco); Viscardi, Caraffa (24′ st Pellegrini). A disposizione: Bissa, Donati, Manzi, Martinelli, Vitali, Palazzi. All.: Del Prato.

Arbitro: Palmieri di Brindisi (Amorello e Gasparini).

Corner: 6-7. Ammoniti: Truosolo, Rossini, Malinverno per il Varese; Panatti per la Virtus CBG. Espulsi al termine della partita: Rossi per il Varese; Gritti per la Virtus CBG Recupero: 0’ + 3’.

Note: giornata nuvolosa, terreno in non perfette condizioni.