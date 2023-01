Varese sconfitto, Amirante: “Periodo difficile, necessario stringersi intorno alla squadra”

La delusione è tanta e non si nasconde. Al “Franco Ossola” il Varese perde ancora, sconfitto 1-0 dalla Virtus CiseranoBergamo e dopo un finale di gara molto teso. Davanti ai microfoni non si presenta l’allenatore Luciano De Paola, ma il presidente Stefano Amirante che, nonostante l’inibizione, prova a fare il punto sulla situazione in casa biancorossa: «La fine della partita è stata particolarmente complicata e sembra siano stati espulsi Rossi e il loro numero 5 (Gritti, ndr). C’è stato un po’ di tensione anche all’ingresso negli spogliatoi e quindi il mister ha deciso, credo giustamente, di allontanarsi per evitare ulteriori problemi. Mi sembra però corretto venire qua a parlare. Il Varese non meritava di perdere ma, e questo è il dato più importante, ha perso. Quindi nelle ultime due gare, contro la seconda e la terza del campionato, giocando due buone partite secondo la mia opinione, ma raccogliendo zero punti. Oggi quel che conta è solo quello, con zero punti non si va da nessuna parte. Conta che abbiamo perso ancora; pesa che si sia fatto male Ferrario, avvicinandosi alla partita di domenica prossima dovendo anche valutare la condizione fisica di Ferrario e Parpinel».

«Per quel che mi riguarda – prosegue Amirante – nel secondo tempo la squadra ha fatto una buona partita, l’impegno non è mancato, ma sono zero punti e oggi i punti servono. È un momento parecchio difficile, ma sono convinto che sia necessario stringersi intorno alla squadra sperando che arrivi la svolta nei risultati, che oggi è la cosa più importante».

«In questo momento – spiega Amirante riguardo a Luciano De Paola – le riflessioni sono sulla classifica e sulla difficoltà del momento. È inutile andare ad analizzare il come, perché la posizione della società al nome della quale parlo non sono queste. Ci sono tante motivazioni ma non vogliono che siano strumentalizzate. L’assenza di De Paola oggi in sala stampa è dovuta al finale di partita teso, anche se sicuramente la società sta valutando la situazione in generale, perché la situazione in classifica è complicata e dobbiamo fare in modo di migliorarla. Siamo già vigili sul mercato, è complicato perché ora chi viene dovrebbe rinunciare a un contratto da professionista per arrivare in una realtà difficile come quella del Varese ora. Sono in corso valutazioni, ma nessuna su un particolare giocatore».

Ivan Del Prato, allenatore dei bergamaschi, è invece contento della vittoria: «Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo ma siamo mancati negli ultimi 20 metri. Nel secondo tempo è partito il Varese e alla fine ha deciso tutto quel calcio di rigore. Abbiamo disputato una buonissima gara perché non è facile venire a Varese a giocare una gara di personalità, interpretando bene la partita. Il Varese credo che abbia tutte le potenzialità per riprendersi».