Una giornata di screening gratuito nel cuore di Busto Arsizio

Le Infermiere Volontarie della Croce Rossa del Comitato di Busto Arsizio hanno lanciato il progetto “Prevenzione e Salute” che mira a fornire screening gratuiti alla cittadinanza per monitorare lo stato di salute delle persone.

L’iniziativa avrà luogo sabato 28 gennaio, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00, grazie a un camper sanitario provvisto di due ambulatori e posizionato in piazza San Giovanni: a disposizione ci saranno un medico diabetologo ed una biologa nutrizionista per lo screening. Alle ore 11 la presentazione ufficiale dell’intero progetto, alla presenza delle autorità.

L’obiettivo è quello di aiutare la popolazione a diventare consapevole del proprio stato di salute e ricevere consigli sui corretti stili di vita e di prevenzione delle malattie metaboliche. In particolare, lo screening mira a valutare le condizioni di salute degli utenti e prevenire malattie come il diabete, che attualmente colpiscono oltre quattro milioni di italiani.

Durante la giornata, la cittadinanza potrà misurare parametri vitali come pressione arteriosa e glicemia per verificare i livelli del sangue e poi essere indirizzate ai medici per le visite negli ambulatori del camper. Il dottor Cosimo Prete, diabetologo dell’ASST di Como e medico di Croce Rossa, e la dottoressa Sara Bartolaccini, biologa nutrizionista, metteranno la loro esperienza a disposizione per supportare le persone affette da patologie infiammatorie, autoimmuni e del tratto gastrointestinale.

L’iniziativa è promossa dalle Infermiere Volontarie della Croce Rossa, note anche come Crocerossine, che cercano di essere sempre più vicine alla popolazione attraverso iniziative come questa, oltre all’impegno quotidiano presso l’Ambulatorio “Amelia Colombo” del rione Frati dove si prendono cura di chi ha bisogno di terapie iniettive ed altro.