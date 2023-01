Google licenzierà 12.000 dipendenti

Alphabet, la società nata da Google, ha annunciato di voler tagliare 12.000 posti di lavoro, ovvero il 6% della forza lavoro mondiale.

La decisione è stata comunicata dall’amministratore delegato Sundar Pichai in una nota interna al gruppo, in cui ha dichiarato di assumersi “la piena responsabilità delle decisioni che ci hanno portato qui”. Pichai ha precisato che i licenziamenti riguarderanno posti di lavoro a livello globale e in tutta l’azienda, e saranno effettuati “in tutti i dipartimenti, funzioni, livelli di responsabilità e regioni”.

Questa decisione arriva dopo che altre grandi aziende del settore tecnologico hanno annunciato licenziamenti di massa. Microsoft ha dichiarato di voler licenziare 10.000 dipendenti, mentre Verily, la divisione di Alphabet dedicata alle life sciences, ha annunciato un taglio del 15% dei posti di lavoro. Amazon ha licenziato più di 18mila dipendenti, mentre Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha annunciato di tagliare il 13% della sua forza lavoro.

Questi licenziamenti di massa dimostrano la crisi che sta attraversando il settore tecnologico e delle vendite online. Le aziende hanno scelto di ridurre i costi a causa dell’impatto economico della pandemia e dell’aumento della concorrenza. L’impatto sui dipendenti sarà significativo, poiché questi licenziamenti rappresentano una perdita significativa di posti di lavoro a livello globale.