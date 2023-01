La candidata alla segreteria del PD Elly Schlein a Varese

Transita anche da Varese il tour che Elly Schlein sta effettuando in vista delle primarie per eleggere il segretario nazionale del Partito Democratico. L’appuntamento con la 37enne deputata è in programma domenica 15 gennaio (dalle ore 21) alla Sala Montanari di via dei Bersaglieri ed è promosso dal comitato “Parte da noi Varese”.

L’evento – spiegano gli organizzatori – sarà un’occasione di confronto tra la candidata, gli iscritti ed i simpatizzanti del Partito Democratico ma sarà aperto anche a tutti i cittadini interessati alla fase di rinnovamento della sinistra italiana. Al centro della mozione di Schlein ci sono la lotta alle diseguaglianze economiche, ai diritti dei lavoratori, alla questione ambientale e di genere.

All’incontro sono annunciati numerosi esponenti locali del Partito Democratico: dalla coordinatrice e consigliera comunale Helin Yildiz all’ex parlamentare Daniele Marantelli, dalla consigliera provinciale Cecilia Carangi, all’assessora varesina Rossella Dimaggio fino ai rappresentanti dei Giovani Democratici come il segretario varesino Riccardo Tomaiuoli e quello provinciale Michelangelo Moffa. E ancora la gallaratese Anna Zambon e la saronnese Lucy Sasso, entrambe nei consigli comunali delle rispettive città.

«Siamo molto felici di poter incontrare Elly Schlein a Varese – è la dichiarazione del comitato – Sarà un momento di confronto e partecipazione con i cittadini, crediamo che lei sia la candidata giusta per rilanciare il PD e tutto il centro-sinistra mettendo al centro temi chiari di giustizia e progresso».