Le scarpe della befana: letture e laboratorio per bambini ad Albizzate

Evento per bambini promosso dalla Biblioteca di Albizzate giovedì 5 gennaio alle ore 14 a cura delle Amiche della biblioteca

La Biblioteca comunale di Albizzate dedica il pomeriggio della vigilia dell’Epifania alla Befana con un’iniziativa rivolta ai bambini. “Le scarpe della befana e altre storie” è il titolo dell’evento in programma per giovedì 5 gennaio alle ore 14 negli spazi della biblioteca (in piazza IV Novembre ad Albizzate), con una serie di letture e laboratorio a tema a cura delle Amiche della biblioteca.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione obbligatoria contattando la biblioteca allo 0331 985277 oppure scrivendo a biblioteca@comune.albizzate.va.it.