Levante sceglie Varese per il nuovo servizio fotografico su Grazia

Levante “posa per noi in una villa dal fascino rétro vicino a Varese” si legge nell’ultimo post di Instagram pubblicato dalla rivista Grazia e condiviso con il profilo della cantante di origine siciliana, dove si vede la copertina di questa settimana. Il set fotografico che ritrae Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, è stato realizzato a Varese, nella bellissima Villa Paradeisos, famosa per aver portato nella provincia lombarda un po’ di cultura giapponese e oggi in vendita.

La villa si trova Via Campigli, il servizio fotografico è stato realizzato nella giornata di domenica, quando anche Levante, in gara alla 71 edizione del Festival di Sanremo, ha citato il capoluogo di provincia in un suo post per decantarne la bellezza di un tramonto, “Varese ma sei seria? ti amo”, scrive (foto sopra in copertina).

Sempre lo scorso fine settimana Varese è stata scelta anche per girare alcune immagini dell’ultimo videoclip di Ariete, anche lei in gara al Festival di Sanremo. Le riprese sono state fatte nella notte di sabato, sul cavalcavia di Viale Europa. La cantante di origine romana non era presente, ma sono state utilizzate auto e stuntman per alcune immagini (foto sopra, sotto i post con la copertina di Grazia).