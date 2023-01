Festival di Sanremo 2023: tutto quello che c’è da sapere

Il Festival di Sanremo 2023 si terrà sul palcoscenico dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio e sarà condotto da Amadeus, con la partecipazione di Gianni Morandi.

Quando è il Festival di Sanremo 2023

Il Festival si articolerà in cinque Serate, comprensive di anteprime, trasmesse su Rai Uno in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo nei giorni del 7, 8, 9, 10 ed 11 febbraio 2023.

Chi sono i co-conduttori dl Festival di Sanremo 2023

Chiara Ferragni, annunciatissima, sarà al fianco di Amadeus durante la prima e l’ultima serata del festival.

Francesca Fagnani sarà una delle altre co-conduttrice di una delle serate del festival di Sanremo 2023, come annunciato da Amadeus, che ha annunciato anche la presenza dell’attrice Chiara Francini e della pallavolista Paola Egonu.

I super ospiti del Festival di Sanremo 2023

Per quanto riguarda gli ospiti internazionali, Amadeus ha annunciato la partecipazione dei superospiti Black Eyed Peas e Måneskin. Tantissimi gli ospiti italiani, dai Pooh ad Al Bano e Massimo Ranieri fino a Mahmood e Blanco, per poi passare a Salmo, Fedez, Annalisa e molti altri (che si esibiranno però in collegamento da due palchi esterni).

I Cantanti in Gara al Festival di Sanremo 2023

Giorgia Parole dette male Articolo 31 Un bel viaggio Elodie Due Colapesce Dimartino Splash Ariete Mare di guai Modà Lasciami Mara Sattei Duemilaminuti Leo Gassmann Terzo cuore I Cugini di Campagna Lettera 22 Mr.Rain Supereroi Marco Mengoni Due vite Anna Oxa Sali Lazza Cenere Tananai Tango Paola & Chiara Furore LDA Se poi domani Madame Il bene nel male Gianluca Grignani Quando ti manca il fiato Rosa Chemical Made in Italy Coma_Cose L’addio Levante Vivo Ultimo Alba Gianmaria Mostro Colla Zio Non mi va Shari Egoista Olly Polvere Sethu Cause perse Will Stupido

Festival di Sanremo 2023, ecco come si vota

Il regolamento del 73° Festival della Canzone Italiana, il quarto targato Amadeus nella veste di Direttore Artistico e Conduttore, anticipa i tempi. La scelta di pubblicarlo a giugno conferma che Amadeus è già a lavoro in costante colloquio con il mondo musicale. “L’obiettivo è avere a disposizione un tempo di preparazione più lungo per trasferire dal palco dell’Ariston nelle case dei telespettatori un racconto emozionante della musica italiana di oggi, dando voce ai nuovi talenti e agli artisti già affermati”, racconta Amadeus. “Il cast, anche in base alle proposte musicali che mi arriveranno sarà scelto, come sempre, dando peso al valore delle canzoni e alla loro potenzialità rispetto al mercato, con una particolare attenzione al loro ‘appeal radiofonico’.”

Anche in questa edizione si confermano 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani che dovranno partecipare al Festival con un brano diverso rispetto a quello proposto a dicembre. La quarta serata sarà dedicata alle Cover: in questa occasione gli artisti potranno attingere da un repertorio che spazia dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1999, reinterpretando una canzone insieme a un ospite da loro individuato e approvato dalla Direzione Artistica. L’interpretazione più votata riceverà un premio speciale.

Le canzoni in gara dei 25 Campioni saranno giudicate dal pubblico a casa attraverso il Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (150 rappresentanti dei media accreditati al Festival) e dalla Giuria Demoscopica (300 componenti).

Nella prima e seconda serata a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web che effettuerà la propria votazione dividendosi in tre componenti autonome: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web.

Nella terza serata il voto sarà affidato per il 50% al televoto e per l’altro 50% alla giuria demoscopica.

Nel corso della quarta e quinta serata, infine, la votazione sarà tripartita: il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa -tv-radio, web e il 33% alla giuria demoscopica.