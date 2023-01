L’opposizione di Castelseprio chiede di sospendere l’addizionale Irpef

«Chiediamo al sindaco di sospendere l’addizionale Irpef almeno per il 2023».

La proposta arriva dalle fila della minoranza di “La Castelseprio che vorrei”, nella forma di una richiesta diretta al sindaco.

A Castelseprio non è stato ancora approvato il bilancio di previsione e le tre consigliere di opposizione – Sara Canavesi, Veronica Casotto, Elena Saporiti – hanno presentato una richiesta diretta al sindaco.

«L’imposta – ricordano – è stata introdotta dall’amministrazione Martelozzo a partire dal 2021; fino ad allora tutte le amministrazioni, anche in tempi decisamente più difficili dal punto di vista della disponibilità economica dell’Ente – come nel decennio 2009 – 2019 periodo della nostra amministrazione – sono riuscite nella gestione senza l’introduzione dell’IRPEF» dice Sara Canavesi.

L’ex candidata sindaca sottolinea un altro aspetto: «Negli ultimi anni il Comune di Castelseprio ha ricevuto da parte degli Enti superiori (Stato, Regione, etc.) ingenti somme di denaro a fondo perduto destinate non solo alla realizzazione di opere pubbliche, ma anche a copertura di maggiori costi dovuti al perdurare dell’emergenza Covid prima, ai rincari dei costi dell’energia elettrica, del gas e delle materie prime poi».

Risorse che darebbero margini di manovra all’ente Comune, secondo l’opposizione. Che a fronte del fatto che «le famiglie devono affrontare un momento difficile a causa della congiuntura economica» conferma la richiesta quantomeno di sospensione per il 2023. La proposta è affidata direttamente all’amministrazione comunale, lasciando libertà di definire dove recuperare risorse: non essendo stato ancora depositato il progetto di bilancio, la maggioranza ha possibilità di definire per tempo le scelte.