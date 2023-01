“Nessun ridimensionamento della psichiatria all’ospedale di Gallarate”

«Al momento, non c’è alcuna riduzione dell’attività del servizio di psichiatria all’ospedale di Gallarate». Mette a tacere ogni sospetto il dottor Roberto Gelmini, direttore del Sant’Antonio che smentisce categoricamente il ridimensionamento dei servizi sia di reparto sia territoriali. I timori erano legati all’imminente riduzione della componente medica con uno specialista che ha chiesto il trasferimento, mentre un altro andrà in pensione nell’estate prossima. Le preoccupazioni di un accorpamento con il reparto di Busto Arsizio sono infondate.

Il dottor Gelmi rassicura anche sulla futura ripresa dell’attività di cardiologia, oggi ridotta nei numeri di posti letto dell’UTIC e nell’attività dell’emodinamica: « Al concorso si sono iscritti 11 specialisti. Il tempo di effettuarlo e vedere quanti sono idonei e riattiveremo completamente le attività oggi limitate».

Per l’ospedale di Gallarate è una bona notizia che, però, si scontra comunque con la carenza cronica di figure specialistiche: « Nei giorni scorsi abbiamo fatto il concorso per tecnici di laboratorio – spiega il direttore del presidio – per 8 posti a bando abbiamo avuto solo 4 adesioni. È un problema che non riguarda solo la Valle Olona, ma tutto il settore della sanità».

La penuria di medici si riscontra in diversi reparti: anche in medicina a Gallarate o ortopedia a Saronno: « I concorsi sono sempre aperti».