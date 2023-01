Ore decisive per la posizione dei “ribelli” del Comitato Nord sulle liste regionali

Sono ore decisive per dirimere la posizione interna alla Lega sulle elezioni regionali. Ad una settimana esatta dalla presentazione delle liste dei candidati il ruolo dei “ribelli” del Comitato Nord resta ancora in bilico.

Umberto Bossi, dopo il divieto imposto da Salvini di entrare in supporto alla coalizione di centrodestra per le prossime elezioni regionali, aveva comunque ribadito che la strada del Comitato Nord proseguirà dentro alla Lega.

Resta però da chiarire la posizione dei consiglieri leghisti fuoriusciti dai banchi del partito in Regione come si capisce in una dichiarazione Antonello Formenti (uno dei consiglieri regionali lombardi usciti dal gruppo Lega per aderire alla nuova corrente che fa capo a Umberto Bossi) che alla domanda “appoggerete la corsa di Letizia Moratti?” risponde: “Non lo escludo e non lo confermo”.

Majorino: “Caos nel centrodestra”

Una querelle colta al balzo dal candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino che parla di caos nel centrodestra: “Non si capisce. Ogni ora c’è una nuova discussione. Il centrodestra è nel caos più totale – dice Majorino -. Prima la divisione tra Fontana e Moratti, poi la divisione dei leghisti. Questa vicenda della destra in Regione Lombardia è giunta agli sgoccioli., Una classe dirigente che si è chiusa nei palazzi e ha pensato più alle poltrone che alla gestione delle grandi problematiche che riguardano i cittadini a partire dalla sanità”.

Una posizione a cui risponde Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier: “Forse Majorino ha problemi di memoria se parla di confusione e caos nel centrodestra lombardo. Vogliamo parlare del caos e della confusione del suo PD, diviso tra correnti e senza una guida politica da mesi? Vogliamo parlare della loro coalizione di centrosinistra che doveva essere un campo largo, poi è stato un campo minato tutti contro tutti con conseguente pesante sconfitta alle Politiche? Vogliamo parlare dei loro alleati Cinque Stelle che non fanno opposizione al centrodestra ma al PD? Vogliamo parlare del loro ex segretario Renzi e del loro ex ministro Calenda che gli stanno cannibalizzando il loro elettorato? Suggerisco a Majorino un silenzio che gli gioverebbe rispetto a questo parlare continuamente a vanvera. Il centrodestra in Lombardia governa compatto da decenni e continuerà a garantire il buon governo che i cittadini lombardi confermeranno con il loro voto.”