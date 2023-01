Il Partito Democratico si presenta a Besnate

Sabato 28 gennaio, alle ore 11.30, al bar-ristorante PizzaPiù di Besnate è stato organizzato un incontro con i candidati del Partito Democratico alle elezioni Regionali: Samuele Astuti, Alice Bernardoni e Ilaria Pagani. (In foto i candidati alla presentazione della lista a Varese)

«Per una ritrovata socialità anche della politica e per una sua visione non astrattamente e pericolosamente delegata solo a media e social. Vorremmo creare un momento di interattività e coinvolgimento contro una separatezza della politica e soprattutto in ambito di amministrazione regionale», spiegano gli organizzatori del PD di Besnate.

Incontrare le persone, ascoltarle, confrontarsi con problemi e tematiche non solo ideologicamente politiche ma che tangibilmente si intrecciano nella quotidianità delle vite di famiglie, ragazzi, donne e lavoratori.

Questo è il respiro su cui si vuole modellare l’appuntamento (con aperitivo offerto dalla sezione del PD di Besnate) a chiunque abbia desiderio di confrontarsi e discutere, incalzare anche con le proprie domande, i candidati alle elezioni del 12 e 13 febbraio.