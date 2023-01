A Peveranza di Cairate apre la “ludoteca all’aperto” di piazza Bertani

A Cairate – nella frazione Peveranza – nasce una nuova piazza ed è tutta dedicata ai bambini: è la “Casa del gioco” realizzata in piazza Bertani. Uno spazio pubblico che non esisteva e che è nato invece dalla sistemazione e riqualificazione di un angolo un tempo degradato, fatto di corti pericolanti.

L’inaugurazione è fissata per domenica 15 gennaio 2023, a partire dalle ore 10:30. I bambini sono invitati, con i loro genitori, nonni e zii, per giocare assieme e fare una merenda. Agli adulti sarà offerto un piccolo aperitivo (l’evento è pubblico e gratuito.).

«L’inaugurazione della piazza rappresenta il punto di arrivo di un processo, fortemente voluto già dalla precedente amministrazione che ne aveva avviato i lavori, per la riqualificazione di quell’area» dice il sindaco Anna Pugliese.

«Piazza Bertani, pertanto, è pronta per diventare uno spazio di incontro non solo per i bambini ma

anche per tutte le famiglie, e per essere una “ludoteca all’aperto” all’interno del “Borgo dipinto” di

Peveranza, che ha così, per la prima volta, una propria piazza».

La piccola piazza creata nel 2021 è già stata utilizzata per alcuni eventi (anche in collaborazione con Pro Loco e associazioni locali) e ora diventa uno spazio dedicato – prima di tutto – ai bambini e alle famiglie.