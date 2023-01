Rescaldina premia lo sport, aperto il bando per gli attestati di benemerenza a squadre e atleti

Rescaldina promuove lo sport e i valori che l’attività sportiva porta in campo tutti i giorni con un bando pubblico per il conferimento di un attestato di benemerenza ad atleti e squadre delle associazioni sportive cittadine che si siano distinti per risultati o gesta nella stagione in corso, ovvero tra luglio 2022 e giugno 2023.

«Per il 2023 abbiamo pensato ad un ulteriore modo per far sentire la vicinanza dell’amministrazione comunale alle realtà sportive – spiega l’assessore allo sport Gianluca Crugnola -. Si tratta di un piccolissimo e semplicissimo segno, ma che vuole dare significato anche di fronte all’intera comunità a quel senso di crescere insieme e insieme superare tante difficoltà. Abbiamo quindi pensato ad un bando per l’assegnazione di attestati di benemerenza a favore di atleti e/o squadre rescaldinesi che si siano contraddistinti per particolari risultati o gesta sportive, includendo quindi non solo i risultati sportivi nel senso stretto del termine, ma anche gesta che vadano al di là del risultato e che possono includere episodi personali, sfide contro particolari difficoltà, fair play sul campo e ogni altra azione degna di nota che le associazioni vorranno evidenziare».

Per presentare le candidature ci sarà tempo fino al prossimo 30 luglio: potranno farsi avanti sia le società del paese, sia quelle di altri comuni che vogliano indicare per il riconoscimento un atleta residente in paese, sottoponendo al vaglio della commissione che valuterà le domande fino a tre proposte. Anche la commissione potrà avanzare delle candidature «per casi rescaldinesi di particolare prestigio a livello nazionale e internazionale che non siano già stati proposti dalle rispettive società di appartenenza».

Le domande dovranno essere corredate da una relazione che illustri come squadre o atleti si siano contraddistinti nella disciplina praticata, dalla copia del documento del legale rappresentante della società proponente, da una dichiarazione di adesione ai valori costituzionali antifascisti e, per le associazioni non rescaldinesi non iscritte alla consulta o per quelle che abbiano modificato lo statuto dall’ultimo deposito, dall’atto costitutivo e dallo statuto della società.