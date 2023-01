A Roma i funerali di papa Ratzinger Benedetto XVI

Sono cominciati alle 9.30 i funerali di Joseph Ratzinger, già papa Benedetto XVI.

Oltre 100mila fedeli e 3.700 sacerdoti sono presenti al rito, che si svolge in piazza san Pietro a Roma. Presenti, in forma ufficiale in rappresentanza della Repubblica Italiana il presidente del consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e in rappresentanza della Germania il presidente Federale Frank-Walter Steinmeier. Molte altre autorità internazionali sono però presenti a titolo privato: la madre del Re di Spagna, la Regina Sofia, il Re e la Regina del Belgio, Filippo e Mathilde, il presidente polacco Andrzej Duda, quello portoghese Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, quello ungherese Katalin Novak e il governatore della Baviera Markus Söder.