È scomparso Daniel di Solbiate Olona, era ospite di una comunità per minori di Como

Non dà più notizie di sè dal 9 gennaio Daniel, un diciassettenne di Solbiate Olona collocato presso la comunità per minori Annunciata di Como dalla quale è uscito la mattina per andare a scuola dove non è mai arrivato. È alto e snello, capelli corti castani, quando è stato visto l’ultima volta indossava una tuta nera della Nike.

I famigliari e gli amici sono molto preoccupati e hanno lanciato un appello ai giornali locali e sui social affinchè chiunque abbia notizie di lui avvisi le Forze dell’Ordine.