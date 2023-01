Vitiello presidente di Camera di Commercio, la soddisfazione di Confindustria Varese

L’assemblea di lunedì 30 gennaio ha nominato Mauro Vitiello presidente della Camera di Commercio di Varese per il mandato 2023-2027. A seguito dell’investitura, è arrivato il commento del presidente di Confindustria Varese Roberto Grassi: «L’elezione di Mauro Vitiello alla carica di Presidente della Camera di Commercio di Varese è salutata da Confindustria Varese con grande soddisfazione. Non solo e non soltanto perché alla Presidenza dell’Ente Camerale torna un esponente appartenente alla rappresentanza del mondo industriale e dei servizi ad esso legati. Ancor più importante è la grande compattezza e l’ampio consenso con cui si è arrivati in maniera condivisa al suo nome, andando oltre il perimetro dell’apparentamento che lo aveva indicato. Il Consiglio e tutte le realtà rappresentate al suo interno hanno dato dimostrazione di un grande senso di responsabilità, di fiducia e di apertura, sapendo andare oltre gli interessi di parte e guardando all’interesse generale. Altro elemento fondamentale di soddisfazione è la figura stessa su cui è ricaduta la scelta: Mauro Vitiello. Un imprenditore giovane, sicuramente tra i più giovani in Italia tra i Presidenti delle varie Camere di Commercio. Un dato non semplicemente anagrafico, ma di visione: Vitiello ha dalla sua uno spiccato senso dell’innovazione nel ruolo stesso che le imprese devono e possono ricoprire sul territorio per garantire la crescita sostenibile delle nostre comunità. È questo un segno distintivo che lo caratterizza e che, ne siamo certi, darà valore al suo mandato. La sua esperienza nel mondo associativo e all’interno della stessa Camera di Commercio con la Presidenza di Promovarese gli permetteranno di entrare in tempi brevi nel merito dei dossier più importanti e in continuità con quanto di buono già fatto in questi anni dall’Ente. Facciamo dunque a Mauro Vitiello gli auguri di buon lavoro nel suo nuovo ruolo e ringraziamo Fabio Lunghi per la competenza e la dedizione con cui ha guidato la Camera di Commercio durante il suo mandato».