I 4 trend delle camere da letto moderne

Arredare e scegliere I giusti complementi per la camera da letto non è sempre facile, anche perché questo è un ambiente che richiede una certa attenzione e che non si può decorare a caso. In camera da letto infatti si trascorrono i momenti più rilassanti della giornata: questa è la stanza del riposo e in quanto tale è importante che alcuni elementi siano scelti con i giusti crismi. Ci sono poi una serie di tendenze che hanno preso piede negli ultimi anni e che ci permettono di rendere la camera da letto ancora più esclusiva ed unica. Vediamo insieme quali sono, in modo da prendere ispirazione per creare un ambiente perfetto.

#1 Lenzuola in lino stone washed

Per quanto riguarda la biancheria da letto, una tendenza che ha ormai preso piede è quella di scegliere lenzuola di lusso, pregiate ed eleganti, di alta qualità come quelle che troviamo nel catalogo di Ferò. Questo è un brand che ormai rappresenta una garanzia quando si parla di biancheria per la casa e che si mantiene sempre aggiornato sui nuovi trend di stagione. Non a caso, Ferò propone anche lenzuola in lino stone washed: caratterizzate da una lavorazione particolare che va decisamente di moda al giorno d’oggi. Un vero e proprio must have per chi vuole una camera da letto moderna ed esclusiva.

#2 Vasca da bagno in camera

Un altro trend che in realtà ha preso piede già diversi anni fa ma che continua ancora oggi a riscuotere il suo bel successo è quello di installare la vasca da bagno in camera da letto. Si tratta di una scelta che può sembrare eccessivamente estrosa, ma che nella realtà dei fatti si rivela un’opzione niente male, specialmente se la stanza è di ampia metratura e dunque lo spazio a disposizione è parecchio. Naturalmente, è necessario adottare degli accorgimenti particolari e scegliere un modello di vasca da bagno che si integri al meglio con gli arredi presenti in camera da letto.

#3 Pareti colorate

Quello di dipingere alcune pareti della camera da letto è un trend che non rappresenta di certo una novità ma che si è decisamente rafforzato negli ultimi anni. Attenzione però alla scelta delle tinte, perché non tutti i colori sono adatti a questa stanza, che come abbiamo già sottolineato deve offrire un ambiente rilassante. Meglio evitare dunque le nuance troppo accese e quelle che potrebbero suscitare nervosismo come il rosso e l’arancione. L’ideale sono i colori tenui e leggeri, ma volendo osare con qualcosa di più incisivo si può ad esempio optare per un viola.

#4 Arredi e biancheria sostenibili

L’attenzione nei confronti dell’ecosostenibilità è ormai massima, anche nell’ambito dell’interior design. Non stupisce dunque che tra le tendenze del momento vi siano anche arredi e biancheria sostenibili. A fare la differenza, da questo punto di vista, sono soprattutto i materiali ed i tessuti. Se pensiamo ad esempio a lenzuola e copripiumini, sono il cotone, il lino e la seta i preferiti del momento come del resto dimostrano le collezioni di Ferò Milano.