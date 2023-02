Avis Valle Olona racconta ai bambini quanto è bello donare

Sabato 18 febbraio al NUMM di Gorla Maggiore si terrà “Rosso Sorriso – La meraviglia del donare”: un pomeriggio di gioco e divertimento in cui si spiegherà si bambini la magia del dono

Partirà tutto con una storia, in cui si racconterà la magia del dono: fare del bene agli altri come tema centrale di un pomeriggio di gioco e riflessione per i bambini della valle Olona.

Sabato 18 febbraio al centro Polifunzionale Culturale NUMM di Gorla Maggiore si terrà “Rosso Sorriso – La meraviglia del donare“, un evento ricco di significato pronto a lasciare un segno profondo nella comunità.

Grazie ad una positiva collaborazione fra le sezioni Avis di Gorla Minore, Marnate e Gorla Maggiore con l’Amministrazione comunale gorlese, si è dato vita ad un momento di incontro all’insegna del sorriso.

Il pomeriggio, strutturato in modo interattivo e divertente per catturare l’attenzione dei più piccoli, si snoderà fra un racconto e successivi laboratori, dove i bambini giocheranno insieme e potranno portare a casa un importante insegnamento sulla generosità come scelta di vita.

Soddisfatti gli organizzatori, Silvia Caldiroli di Avis e l’assessore alle Politiche sociali Susy Pozzato, che da settimane sono impegnate con cura a attenzione nell’organizzazione della giornata.

«La ricchezza interiore dei bambini è sorprendente, non solo sono capaci di disegnare gli arcobaleni, ma te li fanno vivere – commenta con entusiasmo Caldiroli – con “Rosso Sorriso” cercheremo di raccontare loro la magia del dono e saranno poi loro a poter offrire i loro lavori a chi vorranno».

L’evento è aperto a bambini dell’ultimo anno della scuola materna e del primo e secondo anno della scuola primaria; prenotazioni all’email sociale@comune.gorlamaggiore.va.it.