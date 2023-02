Bring Me The Horizon: sold out la data al Mediolanum Forum di Assago

Il concerto di Bring Me The Horizon con special guest A Day To Remember che si terrà il prossimo 11 febbraio 2023 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) ha registrato il sold out. Non saranno perciò disponibili biglietti in cassa la sera dello show.

I Bring Me the Horizon sono un gruppo musicale britannico, attivo dal 2004. Il gruppo è composto dal cantante Oliver Sykes, dal chitarrista Lee Malia, dal bassista Matt Kean, dal batterista Matt Nicholls e dal tastierista Jordan Fish. Sei gli album all’attivo fino ad oggi, grazie ai quali hanno conquistato il pubblico.