Cambio di sede per il Cup dell’Ospedale di Angera

Dal prossimo 20 febbraio il CUP dell’Ospedale di Angera sarà operativo nella nuova sede al piano terra del Padiglione C, trasferendosi dall’attuale sede al piano terra del Padiglione B. Un’apposita segnaletica accompagnerà gli utenti nella nuova collocazione.

Per consentire il trasferimento, lo sportello CUP di Angera sarà chiuso nella giornata di venerdì 17 febbraio, per poi riprendere regolarmente l’attività lunedì 20 febbraio nella nuova sede. È sempre possibile prenotare attraverso gli altri CUP aziendali, regolarmente in funzione, o tramite gli altri canali di prenotazione, raggiungibili a questo link.