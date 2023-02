Diciasettenne ferito in un incidente su Corso Sempione a Gallarate

Un diciassettenne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in Corso Sempione, a Gallarate, all’incrocio con via Marsala e via Cavallotti.

L’allarme è scattato alle 11.15 di sabato mattina, 4 febbraio: l’incidente ha coinvolto un ciclomotore e un’automobile, sul posto sono intervenute automedica e ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio. Il giovane è stato poi trasportato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite ma non in immediato pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro sono arrivate due pattuglie di Polizia di Stato e Polizia Locale, per ricostruire la dinamica (spetterà alla Locale) e per regolare il traffico in un punto di grande transito, all’ingresso del centro città venendo da Somma Lombardo.

Da sempre un punto delicato della viabilità, l’incrocio tra Sempione e via Marsala-Cavallotti è stato teatro di numerosi incidenti di varia gravità negli ultimi anni, compreso un ribaltamento con cinque persone coinvolte. L’intersezione – regolata da semaforo a tre tempi – ha subìto anche una modifica con l’inversione di marcia di via Cavallotti.