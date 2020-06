Gallarate, ribaltamento in via Marsala, traffico in tilt

Due ambulanze e un’automedica, vigili del fuoco e polizia locale: una delle tante uscite per l’ennesimo incidente stradale all’incrocio fra via Marsala e il Sempione a Gallarate.

Copione analogo a quanto accaduto oggi, giovedì 11 giugno con un’auto che si è ribaltata.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 14 e ha mandato in tilt l’intera zona dal punto di vista della circolazione.

I feriti in tutto sono 5, tutti codici verdi fra cui due bimbi in tenera età: 2 e 4 anni. Gli altri feriti sono donne di 58,e 27 anni oltre ad un’adolescente di 12

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale la Matiz proveniva da via Roma e avrebbe “bruciato” il semaforo di Corso Sempione (forse dopo aver incontrato il verde al semafoto precedente in via Roma, venti metri prima) e ha urtato violentemente la Jeep Renegade, che veniva da via Marsala e si è ribaltata.

Le persone coinvolte sono state portate in ospedale a Gallarate e Busto Arsizio, in codice verde: si tratta di tre bambini di 12, 2 e 4 anni, di una donna di 27, di una donna di 58 anni.