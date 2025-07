L’ultimo giorno di scuola di Vito Ilacqua, ingegnere-dirigente a Gallarate

Va in pensione l’ingegnere Vito Ilacqua, dirigente scolastico di lungo corso, che ha chiuso la sua carriera all’istituto Falcone di Gallarate.

Ilacqua ha presieduto l’ultimo Collegio docenti e, finiti i lavori, ha ripercorso brevemente le tappe fondamentali di un percorso professionale partito nel 1980. Ha ricordato gli esordi come docente, un ruolo che lo ha visto in prima linea nell’educazione e nella formazione di generazioni di studenti. Successivamente, ha messo a frutto le sue competenze ingegneristiche nell’ufficio tecnico, contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture scolastiche.

Il culmine della sua carriera è stato raggiunto con la nomina a dirigente scolastico, legato a Gallarate: ha guidato prima l’istituto comprensivo Gerolamo Cardano e, successivamente, il Falcone. In tutte e due le istituzioni ha portato novità, tra cui la “Settimana della sicurezza”, pensata per diverse fasce d’età.

“L’intervento del Dirigente Ilacqua – scrivono dal Falcone – si è concluso con un sentito ringraziamento a tutta la comunità scolastica: docenti, personale ATA, studenti e famiglie, per il percorso compiuto insieme e il sostegno ricevuto nel corso degli anni. Rivolgendosi poi in modo specifico ai docenti, ha lanciato un messaggio di grande attualità e lungimiranza: l’augurio di essere sempre innovatori. In un’epoca di rapidi cambiamenti e sfide tecnologiche crescenti, l’ingegner Ilacqua ha sottolineato l’importanza di una didattica all’avanguardia, capace di preparare gli studenti ad affrontare con successo le complessità della società contemporanea”.

“Il pensionamento dell’ingegner Vito Ilacqua lascia un’eredità preziosa fatta di impegno, professionalità e una profonda passione per l’istruzione. A lui vanno i migliori auguri per un sereno e meritato riposo”.