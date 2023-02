Emanuele Monti: “La ricetta? Gioco di squadra e attenzione al territorio”

Una Lega in crescita nel Varesotto e un risultato personale che consente ad Emanuele Monti di tornare a sedere tra i banchi del consiglio regionale grazie alle 6447 preferenze ottenute in questa tornata elettorale.

«Sono contento per la Lega e per me – commenta onti -, non ho ancora festeggiato: alle 7.30 ero in tv a commentare il risultato. Domani (15 febbraio) è il mio compleanno, avrò una ragione in più per festeggiare. Una Lega in crescita in tutta la Lombardia e anche in provincia di Varese, il lavoro sul territorio ci ha premiato. Io, a fronte di un calo dei votanti importante, ho triplicato le preferenze rispetto al 2018. Vuol dire che in tanti sono andati a votare per me, oltre che per la Lega. Non è un caso se la città di Varese è il quarto capoluogo col risultato più alto in Lombardia, meglio hanno fatto solo piccoli centri come Lodi, Lecco e Sondrio»

«Il mio risultato è il riconoscimento del lavoro fatto in 5 anni, grazie ad un gioco di squadra importante fatto con sindaci, amministratori, associazioni, realtà del terzo settore e ovviamente al lavoro del progetto “Lombardia che Vorrei” e a quello della Lega che con la sua squadra in campo fatto il massimo – prosegue Monti -. Io mi aspetto di continuare a lavorare per il territorio, in maggioranza perdiamo un consigliere e come Lega sarò da solo a fronte dei 3 consiglieri della scorsa legislatura: dovrò raddoppiare l’impegno per riuscire a fare quello che hanno fatto Marco (Colombo) e Francsca (Brianza) nella scorsa legislatura. Ruoli per me? Decideranno i segretari di partito e il presidente Fontana, io sono a disposizione con la mia esperienza e con quello che so fare».