Guasto alla fognatura, intervento d’urgenza di Alfa in centro a Gallarate

Il cantiere aperto, la strada “scoperchiata” in zona pedonale, non sono passati inosservati a molti cittadini di Gallarate, nel corso della giornata di giovedì.

Si è trattato di un intervento d’urgenza alla rete fognaria, necessario per il ripristino di un allacciamento da un palazzo di via Verdi, svolto da Alfa srl, il gestore unico del ciclo dell’acqua.

La manutenzione straordinaria dell’allacciamento è stata già effettuata, ma per il completo ripristino ci vorrà ancora un po’ di tempo, per la necessità di “assestare” il terreno e posare poi di nuovo il porfido in superficie.

Alfa srl è oggi il gestore unico del ciclo dell’acqua, vale a dire che si occupa della captazione dell’acqua (pozzi), della distribuzione sul territorio attraverso gli acquedotti e poi dello smaltimento delle acque bianche e nere e della successiva depurazione, attraverso i diversi impianti “ereditati” da precedenti gestori e man mano adeguati (le acque di Gallarate, ad esempio, finiscono al depuratore di Sant’Antonino Ticino, in passato molto problematico e oggetto di ampi lavori negli ultimi anni).

Il condotto fognario più “antico” della città

Piccola nota storica per curiosi.

Sull’asse via Verdi-via don Minzoni il collettore fognario principale è stato realizzato in corrispondenza del corso – coperto – della “Arnetta”, vale a dire la diramazione del torrente Arno che attraversava direttamente il centro storico di Gallarate e che, in effetti, già svolgeva fino all’Ottocento la funzione di fogna a cielo aperto, smaltendo vario genere di scarti, compresi quelli dei macelli della città (che si trovavano nella piazzetta che oggi si apre di fianco al Teatro Condominio). Molti dettagli si possono trovare sul libro dedicato al torrente Arno.