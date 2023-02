Incontro pubblico con Pierfrancesco Majorino e Samuele Astuti a Malnate

Appuntamento questa sera, domenica 5 febbraio, con il candidato presidente della Regione Lombardia per il centro-sinistra Pierfrancesco Majorino che alle 20,30 incontrerà elettori e cittadini nell’aula magna della scuola media di Malnate, in via Baracca 1.

“Una serata dove poter incontrare i cittadini malnatesi – spiegano i responsabili della sezione cittadina del Partito democratico che hanno organizzato l’incontro – raccontarsi a chi purtroppo non lo conosce ancora, spiegare i punti del programma e raccogliere spunti di riflessione dal nostro territorio. Con Pierfrancesco Majorino sarà anche presente il nostro candidato malnatese Samuele Astuti. Per Malnate, avere avuto un esponente in Consiglio Regionale, seppur in minoranza, è stato molto positivo, in quanto si è potuto contare su un filo diretto tra Comune e Regione. Siamo contenti che abbia accettato la candidatura e si sia messo nuovamente a disposizione”.