La “big bench” di Saltrio aspetta gli innamorati al Monte San Giorgio

Sempre attivi e pieni di idee gli Amici del Monte Orsa non si lasciano scappare alcuna occasione per valorizzare il territorio dell’alta Valceresio che ricade nel comprensorio del sito Unesco del Monte San Giorgio.

Per San Valentino i volontari hanno addobbato con cuori la panchina gigante (la n. 208 del progetto Big bench) realizzata sulla balconata naturale che domina la pianura sopra poco sopra la Cava Salnova, a Saltrio, a poca distanza dalla Cava Brusada.

Per gli innamorati amanti delle escursioni nella natura l’occasione per un selfie diverso dal solito anche nei prossimi giorni. L’allestimento per San Valentino resterà infatti per una decina di giorni, così da dar modo a tutti di approfittarne per una bella passeggiata in una dellle zone naturali più belle sul confine con la Svizzera.