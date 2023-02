In manette alla stazione: la Finanza di Como scopre un ricercato

Ieri, durante i controlli quotidiani presso la stazione ferroviaria di Chiasso, i finanzieri hanno arrestato un uomo colpito da un ordine di esecuzione pena.

Durante il controllo a bordo del treno in viaggio da Chiasso a Milano, gli ufficiali hanno identificato e controllato un cittadino italiano che mostrava segni di nervosismo e non aveva documenti, tranne per una fotocopia di una carta d’identità nascosta.

Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l’uomo aveva un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura Generale di Sassari per l’espiazione di una pena residua di 4 anni e 7 mesi per reati legati a stupefacenti, ricettazione e furto. Dopo aver seguito i procedimenti necessari, l’uomo è stato arrestato e portato presso la Casa Circondariale di Como.