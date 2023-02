Mara Ghidorzi: “Il centrosinistra che imita la destra alla fine perde”

La vittoria di larga misura? «L’avevamo già previsto». Lo dice Mara Ghidorzi, la candidata di Unione Popolare, la sinistra-sinistra che si poneva come alternativa sia ai due centrodestra di Fontana e Moratti, sia al centrosinistra Pd-M5S a sostegno di Majorino.

Intervistata da VareseNews a Milano, Ghidorzi parte dal dato dell’affluenza mai così basso: «Segna la conferma della continua disaffezione verso una politica percepita sempre più distante dalla vita delle persone, sempre più autoreferenziale».

Nella lettura della sinistra radicale le maggiori coalizioni portano avanti politiche economiche simili, viene contestata per esempio l’adesione di tutti al modello di sanità basato sulla convivenza tra pubblico e privato.

Quanto all’ampia vittoria che si profila per Fontana, Ghidorzi dice che «era un dato che avevamo già previsto». E lo dice soprattutto contestandolo a «chi ci punzecchiava rispetto al voto utile», accusando Unione Popolare di indebolire la candidatura del centrosinistra. «È la conferma che se il centrosinistra non fa la sinistra ma imita la destra perde».

Certo, neppure la sinistra radicale riesce a ottenere consenso, con una previsione di risultato dell’1,6%.

L’obiettivo ora? «Radicarci sul territorio, non abbiamo un anno di vita» dice Ghidorzi. «Primo obiettivo: ripartire dal basso, dai margini». Unione Popolare, che riunisce diverse anime a partire da Potere al Popolo e Rifondazione, si presenta per la seconda volta alla prova delle urne, dopo le politiche 2022 (dove non ha eletto deputati o senatori).

