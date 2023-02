Ottomila giovani voteranno per la prima volta

Da giorni ci domandiamo quanto si sappia che domenica e lunedì ci saranno le elezioni regionali. Una domanda ancora più precisa riguarda i giovani. In provincia di Varese saranno oltre ottomila le ragazze e i ragazzi diciottenni che potrebbero votare per la loro prima volta. In tutto fino ai 24 anni gli elettori sono poco più di 57mila.

Martedì abbiamo iniziato a diffondere un piccolo questionario con alcune domande semplici: età, genere, se fossero a conoscenza che si sarebbero tenute elezioni a breve, in caso affermativo se andranno a votare e se avessero già deciso cosa votare.

I risultati li vedete nelle grafiche. Hanno risposto oltre 500 persone, e non sono poche. Parità di genere nelle risposte ed emerge che “solo” l’11,2 percento di chi ha risposto non sa che si voterà. Due terzi delle risposte affermano che andranno a votare e il 42 percento ha già scelto per chi votare.

IL QUESTIONARIO