Più telecamere in città a Cassano. “E a proteggere i parchi”

Cassano mette altri 32mila euro per migliorare la videosorveglianza della città e “incrocia le dita” per un altro bando dal valore doppio. In totale sarebbero poco meno di 100mila euro, se tutto va bene: un investimento cospicuo.

Nel corso del 2022 Cassano si è dotata di un nuovo ampio spazio verde usato dai cittadini, che oggi è al centro delle attenzioni: «Il Parco di città dovrà essere monitorato dal punto di vista della videosorveglianza» dice il comandante della Polizia Locale Raffaele Esposito, mentre fa il punto sulle nuove dotazioni arrivate grazie a bandi.

Un primo gruppo di telecamere a “coprire” il nuovo parco farà parte del progetto da 32.6986 euro, che ha ottenuto corposo finanziamento regionale a copertura dell’80% della spesa. Progetto che «deve essere realizzato entro il 30 settembre 2023».

A questa dotazione di telecamere poi si vorrebbe aggiungere un potenziamento grazie all’adesione ai “Patti per la sicurezza”: il Comune di Cassano, con delibera nell’ultimo giorno del 2022, ha chiesto un finanziamento da 66.734 euro. «E su questo avremo risposta quest’anno» continua Esposito.

«La Polizia Locale è sempre sul pezzo, oltre all’attività quotidiana riescono a partecipare ai diversi progetti e bandi» è il riconoscimento di Massimo Zaupa, assessore alle attività economiche, produttive ed alla sicurezza.

L’attenzione al nuovo Parco di città

Zaupa ricorda la collaborazione importante con i carabinieri, che ha consentito fin qui di mantenere un monitoraggio del Parco di Città, da vari punti di vista, dal contrasto all’abbandono di rifiuti alla repressione di piccoli episodi di spaccio.

Da questo punto di vista un aiuto potrebbe arrivare da un altro bando regionale, per cui si sono chieste (oltre a cinque fototrappole) anche tre bici elettriche: «Ormai necessarie anche viste le dimensioni delle aree verdi, sia Parco di Città sia la stessa Magana» continua Zaupa. Mezzi buoni per l’attività di controllo ma anche per muoversi con maggiore discrezione proprio in situazioni in cui si deve “sorprendere” chi sta attuando comportamenti scorretti.

Dalle radio ai progetti con le scuole

Sempre sul fronte dei bandi “incassati” nel 2022, il comandante Esposito sottolinea i 4709 euro che hanno consentito di dotare di allarme il comando della Polizia Locale in Villa Oliva., il bando regionale da 14.432 euro per nuove ricetrasmittenti e ancora i 15.698 euro ottenuti dal Ministero dell’Interno «per il progetto Scuole Sicure»: «Abbiamo acquistato un drug test e abbiamo promosso una giornata di formazione con agenti di Guardia di Finanza e cani antidroga e antivaluta, oltre ai controlli fuori dagli istituti» (nel 2023 si continuerà).

Tra progetti specifici e dotazioni si parla di cifre significative a sostegno della Polizia Locale, che – come i carabinieri – fa da “front office” nelle comunità medio-piccole: «Quasi tutti i giorni abbiamo persone che ci chiedono anche accesso alla videosorveglianza, per problemi di convivenza civile o per fatti che richiedeono interventi da polizia giudiziaria» conclude Esposito.