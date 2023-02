Ecco il programma delle gare ciclistiche nel Varesotto nel 2023

Il Comitato Provinciale di Varese della Federazione Ciclistica Italiana ha scelto la Sala Bergamaschi a Induno Olona per riunire le società ciclistiche del Varesotto per stilare il programma gare del 2023. Il primo appuntamento è alle porte.

Domenica 12 febbraio a Gavirate, a cura della Società Ciclistica Orinese, si svolgerà la Pedalata e Gravel di San Valentino, due eventi nell’arco della giornata con la “Gravel” valida come prima prova del neonato Campionato Regionale Lombardo Gravel a squadre.

Nel mese di marzo si riprenderà domenica 12 con una Ciclostorica a Crenna di Gallarate, mentre il 19 ci saranno le prime gare agonistiche: quelle riservate alle donne a cura della Cycling Sport Promotion che accanto agli eventi internazionali ha inserito quest’anno due gare per le categorie giovanili. Confermate le manifestazioni giovanili in prove multiple: il Giro della Provincia per la categoria Allievi, il Memorial Sandro Gianoli per la categoria Esordienti, il Meeting Provinciale per la categoria Giovanissimi e il Giro della Provincia di Varese Master.

La tradizionale Sagra della Madonnina del Brinzio, che quest’anno festeggerà la sessantesima edizione, si svolgerà domenica 28 maggio e vedrà protagoniste le categorie Esordienti, Allievi, Juniores e Giovanissimi. Un buon numero di gare, simile a quello della scorsa stagione, con gli impegni a pedali che si concluderanno con la Pedala con i Campioni che festeggerà la sua ventiquattresime edizione venerdì 8 dicembre.