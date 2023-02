Stadio “Franco Ossola”, rinnovato per dieci anni il certificato di idoneità delle strutture

Lo stadio “Franco Ossola” sta in piedi, e a guardarlo da fuori già questa è una notizia. Ironia a parte, l’impianto di Masnago ha superato una serie di verifiche tecniche effettuate negli scorsi mesi ottenendo così il rinnovo del Certificato di idoneità statica per i prossimi dieci anni.

Una “patente” valida per tutti i settori che compongono lo stadio, ovvero Tribuna centrale coperta, Distinti, Curva Nord e Curva Sud: in questo modo la capienza attuale è fissata in 8mila posti. In questo momento l’impianto è utilizzato con costanza dal Città di Varese per le partite del campionato di calcio di Serie D ma il prossimo 4 marzo ospiterà anche il match inaugurale del massimo torneo nazionale di football americano: i neopromossi Skorpions Varese ospiteranno i Guelfi Firenze (campioni d’Italia) per un match che sarà trasmesso anche negli Stati Uniti.

«In attesa di un progetto di rigenerazione complessiva su tutto il comparto abbiamo voluto rinnovare la certificazione così poter continuare ad utilizzare l’impianto per eventi sportivi e non solo» spiega l’assessore Andrea Civati (la proprietà è del Comune di Varese). «In questo modo mettiamo anche a disposizione un documento che fotografa la situazione reale dell’impianto per chi fosse interessato a una riqualificazione».

Sulla medesima lunghezza d’onda Stefano Malerba, assessore allo sport, che parla di interventi di miglioramento nei prossimi mesi e sottolinea come «L’esito delle verifiche sulla struttura sono positive e per continuare con le attività allo stadio, mantenendo anche la capienza di pubblico prevista. Questo anche in vista di possibili competizioni in categorie superiori e per ospitare sempre più eventi sportivi, anche di carattere nazionale».