Mastini ad Alleghe per gara2: i gialloneri cercano il break

Il convincente successo ottenuto sabato sera all’Acinque Ice Arena ha aperto nel migliore dei modi il viaggio dei Mastini nei playoff della IHL. Un cammino che questa sera – martedì 4 – prevede la seconda tappa dei quarti di finale, con la trasferta dei gialloneri ad Alleghe (sul ghiaccio dalle 20.30 – dirigono Bedana-Gruber).

Galleria fotografica Gara1: Mastini Varese – Hc Alleghe 4-1 4 di 26

Come in ogni serie playoff che si rispetti, la squadra di Glavic dovrà approcciare l’incontro con la massima concentrazione. Vero che il netto 4-1 di Gara1 è stato un toccasana, perché oltre alle reti e al successo si è visto anche tanto buon hockey, però va anche detto che il Varese è stato molto bravo a incanalare subito il match dalla propria parte con due gol in meno di 3′ e una terza prima del 20′.

Sulla pista “Alvise De Toni” (pubblico che si annuncia numeroso) dunque, Vanetti e compagni possono puntare al raddoppio, a cercare un break che darebbe un enorme vantaggio in una serie che si disputa al meglio delle cinque partite. Le Civette di coach Surekin però sanno di non poter sbagliare, anche per non vanificare un campionato decisamente positivo dopo le fatiche delle scorse stagioni.

I Mastini dovranno probabilmente fronteggiare una partenza forte dei padroni di casa per poi controbattere e – speriamo – amministrare sul lungo periodo. Glavic non dovrebbe avere particolari problemi di formazione e dovrebbe affidarsi di nuovo all’ucraino Ohandzhanyan per la porta (foto in alto / M. Martegani), dopo l’ottima prestazione offerta da “Oggy” in gara1. Comunque vada ad Alleghe, la serie tornerà a Varese giovedì per il terzo confronto.

LA SERIE

GARA 1: Varese-Alleghe 4-1 (serie 1-0)

GARA 2: martedì 4, ore 20:30 Alleghe-Varese (Alvise De Toni di Alleghe)

GARA 3: giovedì 6, ore 20:30 Varese-Alleghe (Acinque Ice Arena di Varese)

GARA 4 (ev.): sabato 8, ore 20:30 Alleghe-Varese (Alvise De Toni di Alleghe)

GARA 5 (ev.): martedì 11, ore 20:30 Varese-Alleghe (Acinque Ice Arena di Varese)

PLAYOFF IHL – LA SITUAZIONE

Caldaro (1) – Valpellice (8) 1-0 (G2: a Torre Pellice, 20,30)

VARESE (4) – Alleghe (5) 1-0 (G2: ad Alleghe, 20,30)

Aosta (2) – Valdifiemme (7) 1-0 (G2: a Cavalese, 20,30)

Feltre (3) – Appiano (6) 0-1 (G2: ad Appiano, 20,00)