Qualcuno volò sul nido delle Civette: Mastini ad Alleghe per una delicata Gara2

Dimenticate il fioretto con il quale il Varese, sabato scorso, ha sconfitto Alleghe mettendo sul ghiaccio un ottimo gioco, preciso e bel congegnato. Martedì 3 marzo (primo ingaggio ore 20:30) all’ombra delle Pale di San Martino l’arma sottile ed elegante dovrà essere riposta a favore dalla sciabola, perché molto probabilmente l’impostazione dei veneti cambierà.

Gara 2 in effetti potrebbe dire molto, non solo in termini di gioco ma, soprattutto, riguardo alla personalità che il gruppo saprà mettere sul ghiaccio ad Alleghe, contro una squadra che darà tutto e probabilmente anche oltre, perché consapevole che una sconfitta tra le mura amiche potrebbe pesare tantissimo. Forse tutto.

Il match che ha aperto la serie dei quarti di finale IHL ha mostrato che la squadra di Matikainen sa reagire alle situazioni di svantaggio, riuscendo a cambiare marcia e a contenere la reazione avversaria grazie a belle azioni corali. Tutto questo pur avendo impiegato 20′ per trovare la corretta quadratura, causata probabilmente dal rimescolamento delle linee, con la compagine giallonera capace di crescere in progressione.

Perfezionamento graduale quello dei Mastini, figlio anche, e soprattutto, dell’utilizzo di tutte e quattro le linee a disposizione: una gestione che potrebbe rivelarsi la chiave di volta di questi quarti di finale. È logico, tuttavia, che l’aumento di qualità dei prossimi, eventuali, avversari renderà sempre più rischioso l’impiego di blocchi tecnicamente meno esperti. Ma questa sarà una questione da affrontare solo in caso di passaggio del turno, per nulla scontato vista la solidità dei veneti.

Nell’arena “Alvise De Toni” sarà tutta un’altra storia: lo dicono le statistiche e lo confermano le sconfitte di misura subite in passato per mano dei biancorossi. Le Civette sanno bene che un’ulteriore debacle significherebbe rischiare il tutto per tutto a Varese, e che in caso di sconfitta la stagione risulterebbe totalmente negativa a livello di bilancio.

Dal canto loro, i Mastini dovranno essere bravi a contenere l’impeto dei padroni di casa nella prima parte di gara, per poi imporre il proprio gioco: magari apparso non sempre spettacolare, ma essenziale, come visto nelle ultime uscite.

Infine ci potrebbe essere un ennesimo parametro da tenere in considerazione, visto che la natura delle geometrie richieste dall’allenatore possono, in qualche modo, dipendere da fattori non controllabili, tra questi la lunga ed impegnativa trasferta infrasettimanale, che in qualche modo potrebbe pesare ad un gruppo come quello di Varese. La vera differenza potrebbe quindi farla la condizione mentale una volta scesi dal pullman: partire bene sarà fondamentale, anche perché recuperare eventuali svantaggi non sarà così semplice.

PLAYOFF Gara2

IL CALENDARIO

Gara 1 | Varese – Alleghe 5-3 (serie 1-0)

Gara 2 | Alleghe – Varese | Martedì 3/3, ore 20,30, Stadio A. De Toni, Alleghe

Gara 3 | Varese – Alleghe | Giovedì 5/3, ore 20,30, Acinque Ice Arena, Varese

Ev. Gara 4 | Alleghe – Varese | Sabato 7/3, ore 20,30, Stadio De Toni, Alleghe

Ev. Gara 5 | Varese – Alleghe | Martedì 10/3, ore 20,30, Acinque Ice Arena, Varese