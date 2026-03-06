Varese News

Ad Alleghe va in onda Gara 4: primo match point per i Mastini

La serie dei quarti di finale (sul 2-1 giallonero) si sposta in Veneto dove la squadra di Matikainen proverà a fare la cosa più difficile: vincere fuori casa. Primo ingaggio sabato 7 alle 20,30

Hockey Varese - Alleghe

Ci siamo: è tempo di quarto atto tra Varese e Alleghe, una serie che, come previsto, ha tra i suoi attori principali l’estrema durezza viste le caratteristiche delle Civette cui i Mastini hanno risposto in maniera coriacea. Una squadra che, quando serve, sa farsi rispettare. Sabato 7 marzo (primo ingaggio ore 20:30) ancora una volta a parlare sarà il ghiaccio.

Ghiaccio sul quale il gioco impostato da Juhani Matikainen appare vincente quando il disco gira bene, ovvero con i Mastini bravi a contenere le manovre avversarie e capaci di ripartire in maniera efficace. In questo modo, per assurdo, i gialloneri hanno maggiori possibilità di successo con squadre anche più forti a livello di organico ma meno capaci di spezzare il ritmo di gioco.

Per ora la qualità e la profondità di roster dei Mastini ha infatti portato buoni risultati ogni volta che il gioco è decollato, mettendo sul ghiaccio una buona continuità nel fraseggio. Naturalmente le Civette lo sanno, e Gara 4 potrebbe diventare pericolosa proprio sotto questo aspetto, con i veneti che molto probabilmente punteranno sulle interruzioni continue e qualche fallo tattico. Situazione – quella dei falli – che ha due grandi problematiche: la già vista impreparazione di alcune quaterne arbitrali (gara 3 è stata davvero imbarazzate in diversi aspetti) e soprattutto il fatto che, a parte alcuni casi, il power play appare come un’arma spuntata per i Mastini.

Serviranno nervi molto saldi, e soprattutto sarà necessario provare a far scorrere il puck più possibile per colpire per primi l’avversario e attendere che le Civette si scoprano, non essendo i veneti propriamente dotati di un reparto difensivo inapprensibile. Questa cosa appare in maniera chiara dall’analisi delle gare disputate sino ad oggi, con i gialloneri che hanno dato spesso la sensazione di poter dar di più, proponendosi in maniera efficace nel terzo avversario. E con Alleghe forse più capace di “tenere il fortino”, con percentuali di dominio assoluto molto minori di Varese.

Se queste considerazioni scenderanno dal pullman assieme ai giocatori, i valori potrebbero emergere in maniera chiara, consentendo a Borghi & C di prendere il controllo della partita sin dall’inizio, situazione che se messa in atto, favorirebbe il lavoro dei Mastini. Varese quindi deve, di fatto, giocare come sa e provare a farlo anche fuori dalle mura amiche, perché il rendimento lontano da via Albani è un altro problema che i gialloneri proveranno a risolvere subito. Per sfruttare il match point.

PLAYOFF – Gara4

(Sabato 7 marzo) Pergine – Appiano (ore 18, 45 – Serie 2-1); Alleghe – Varese (ore 20,30 – Serie 1-2)
(Terminate) Caldaro – Feltre 3-0; Aosta – Fassa 3-0.

IL CALENDARIO

Gara 1 | Varese – Alleghe 5-3
Gara 2 | Alleghe – Varese 5-1
Gara 3 | Varese – Alleghe 4-2
Gara 4 | Alleghe – Varese | Sabato 7/3, ore 20,30, Stadio De Toni, Alleghe
Ev. Gara 5 | Varese – Alleghe | Martedì 10/3, ore 20,30, Acinque Ice Arena, Varese

Pubblicato il 06 Marzo 2026
